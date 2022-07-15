"Надеемся на поддержку". Палкин - о выборе места проведения матчей Лиги Чемпионов

Сегодня донецкий "Шахтер" официально объявил, что матчи Лиги Чемпионов они будут проводить в столице Польши - Варшаве. Данное решение прокомментировал генеральный директор клуба Сергей Палкин.

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"Шахтер", к нашему огромному сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве.

Хочу поблагодарить руководство "Легии" за то, что клуб пошел нам на встречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков "Шахтера" и "Легии", поляков и украинцев, проживающих сейчас в Варшаве и других городах.

Верим, что прекрасные условия, обеспеченные "Легией", и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут "Шахтеру" успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов", - заявил Палкин.

Напомним, что "горняки" попали напрямую в групповой этап самого престижного клубного турнира.