Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Надеемся на поддержку". Палкин - о выборе места проведения матчей Лиги Чемпионов
"Шахтер" будет играть в Польше
Фото: ФК Шахтер
Сегодня донецкий "Шахтер" официально объявил, что матчи Лиги Чемпионов они будут проводить в столице Польши - Варшаве. Данное решение прокомментировал генеральный директор клуба Сергей Палкин.
"Шахтер", к нашему огромному сожалению, пока не может проводить домашние матчи еврокубков в Украине, поэтому было принято решение сыграть поединки группового турнира Лиги чемпионов в Варшаве.
Хочу поблагодарить руководство "Легии" за то, что клуб пошел нам на встречу и предоставил свой стадион. Мы очень надеемся на поддержку болельщиков "Шахтера" и "Легии", поляков и украинцев, проживающих сейчас в Варшаве и других городах.
Верим, что прекрасные условия, обеспеченные "Легией", и невероятная атмосфера, которую создадут на стадионе болельщики, помогут "Шахтеру" успешно выступить в этом розыгрыше Лиги чемпионов", - заявил Палкин.
Напомним, что "горняки" попали напрямую в групповой этап самого престижного клубного турнира.
Популярное сейчас
- Соперник Динамо в ЛЧ сделал предложение по форварду Шахтеру - СМИ
- В Брентфорде прокомментировали трансфер Ярмолюка
- Йовичевич возглавил Шахтер, Арсенал решил подписать Зинченко. Главные новости за 14 июля
- Без легионеров. Йовичевич берет на сборы Шахтера 27 футболистов
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова