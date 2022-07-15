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По голу с команды. Александрия и Колос расписали ничью в контрольном матче
За "горожан" забил новичок
Фото: ФК Александрия
Украинские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезону.
"Александрия" и "Колос" в эту пятницу провели контрольный матч, расписав ничью. Счет открыл Ориховский. У "горожан" точным ударом отличился новичок Кобзар, которому ассистировал Калитвинцев.
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Напомним, что новый сезон УПЛ должен стартовать 23-го августа.
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Источник:ФК Александрия
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