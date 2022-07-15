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По голу с команды. Александрия и Колос расписали ничью в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

За "горожан" забил новичок

По голу с команды. Александрия и Колос расписали ничью в контрольном матче

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезону.

"Александрия" и "Колос" в эту пятницу провели контрольный матч, расписав ничью. Счет открыл Ориховский. У "горожан" точным ударом отличился новичок Кобзар, которому ассистировал Калитвинцев.

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Напомним, что новый сезон УПЛ должен стартовать 23-го августа.

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В статье: ФК Александрия Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Александрия

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