Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Супряга заслужил свой шанс. Состав Динамо на матч против Антверпена
В прошлой игре Владислав отличился голом
Фото: ФК Динамо
Сегодня киевское "Динамо" проведет свой очередной матч в рамках летних сборов. В соперниках - бельгийский "Антверпен".
Стал известен состав от Мирчи Луческу. Получился он достаточно необычными - часть позиций займут игроки основы, а рядом с ними будут играть представители ближайшего резерва.
"Динамо": Бущан - Караваев, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шепелев, Гармаш - Цыганков, Супряга, Вербич
Начало матча "Динамо" - "Антверпен" в 21:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Каналы Футбол 1/2/3 будут вынуждены приостановить деятельность. Консультации по правам на трансляции продолжаются
- Соперник Динамо в ЛЧ сделал предложение по форварду Шахтеру - СМИ
- Колос переиграл Оболонь в спарринге. Дублем отметился Цыганков
- Днепр-1 готовит заявление касаемо назначения Йовичевича в Шахтер
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
- Модель и актриса, которая присоединилась к рядам ВСУ, погибла во время обстрела Харькова
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vismut (Запорожье)
15.07.2022 в 20:48
Ответить
0
0