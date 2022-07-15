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Супряга заслужил свой шанс. Состав Динамо на матч против Антверпена

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

В прошлой игре Владислав отличился голом

Супряга заслужил свой шанс. Состав Динамо на матч против Антверпена

Фото: ФК Динамо

UA-Футбол
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Сегодня киевское "Динамо" проведет свой очередной матч в рамках летних сборов. В соперниках - бельгийский "Антверпен".

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Стал известен состав от Мирчи Луческу. Получился он достаточно необычными - часть позиций займут игроки основы, а рядом с ними будут играть представители ближайшего резерва.

"Динамо": Бущан - Караваев, Забарный, Сирота, Дубинчак - Сидорчук, Шепелев, Гармаш - Цыганков, Супряга, Вербич

Начало матча "Динамо" - "Антверпен" в 21:00.

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В статье: Динамо (Киев) Ройял Антверпен
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
15.07.2022 в 20:48
Пока не забьёт - с поля не выпускать.
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