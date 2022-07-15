Хацкевич: Кто говорит, что Динамо обязано проходить Фенербахче - дилетанты

Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился своим мнением касательно будущего противостояния киевлян и "Фенербахче" в квалификации ЛЧ.

"Все говорят, что "Динамо" обязано проходить "Фенербахче". Так говорят только дилетанты. "Фенербахче" — достаточно сильная команда. Пришел новый тренер, он тоже очень хорошо знает "Динамо", играл против киевлян в Лиге чемпионов (Жорже Жезуш в прошлом сезоне тренировал "Бенфику"). Это такой же гранд турецкого футбола, как и "Динамо" в Украине.

Будет интересная игра, шансы равные. Никакого преимущества у "Динамо" я не вижу. "Динамо" играло благотворительные матчи, "Фенербахче" играло в чемпионате, этим все нивелируется. Кто на поле будет лучше, у кого выше мастерство, тот и победит", - заявил Хацкевич.

"Динамо" встретится с "Фенербахче" 20-го и 27-го июля.