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Хацкевич: Кто говорит, что Динамо обязано проходить Фенербахче - дилетанты
Наставник ожидает равной игры
Экс-тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич поделился своим мнением касательно будущего противостояния киевлян и "Фенербахче" в квалификации ЛЧ.
"Все говорят, что "Динамо" обязано проходить "Фенербахче". Так говорят только дилетанты. "Фенербахче" — достаточно сильная команда. Пришел новый тренер, он тоже очень хорошо знает "Динамо", играл против киевлян в Лиге чемпионов (Жорже Жезуш в прошлом сезоне тренировал "Бенфику"). Это такой же гранд турецкого футбола, как и "Динамо" в Украине.
Будет интересная игра, шансы равные. Никакого преимущества у "Динамо" я не вижу. "Динамо" играло благотворительные матчи, "Фенербахче" играло в чемпионате, этим все нивелируется. Кто на поле будет лучше, у кого выше мастерство, тот и победит", - заявил Хацкевич.
"Динамо" встретится с "Фенербахче" 20-го и 27-го июля.
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