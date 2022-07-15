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Заря определилась со следующим спарринг-партнером
Это снова будет представитель Польши
Фото: ФК Заря
Луганская "Заря" объявила о договоренности про товарищеский матч с очередным спарринг-партнером. На этот раз соперником команды ван Леувена будет польская "Корона".
Прошлый сезон команда провела в первом Дивизионе, сумев повыситься в классе через раунд плей-офф. Так что футбольный год 20222/23 "Корона" проведет в Экстраклясе. Наивысшее достижение клуба – финал Кубка Польши 2007. Тогда команда уступила "Дискоболии" со счетом 0:2.
Матч состоится 17-го июля. Начало – в 13:00 по киевскому времени. Прямую онлайн трансляцию можно будет посмотреть на официальном YouTube канале "Зари".
Это будет уже третий польский соперник "Зари" на этом сборе. Ранее луганчане уступили варшавской "Легии" и разгромили "Легионову".
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