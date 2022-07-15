Заря определилась со следующим спарринг-партнером

Луганская "Заря" объявила о договоренности про товарищеский матч с очередным спарринг-партнером. На этот раз соперником команды ван Леувена будет польская "Корона".

Прошлый сезон команда провела в первом Дивизионе, сумев повыситься в классе через раунд плей-офф. Так что футбольный год 20222/23 "Корона" проведет в Экстраклясе. Наивысшее достижение клуба – финал Кубка Польши 2007. Тогда команда уступила "Дискоболии" со счетом 0:2.

Матч состоится 17-го июля. Начало – в 13:00 по киевскому времени. Прямую онлайн трансляцию можно будет посмотреть на официальном YouTube канале "Зари".

Это будет уже третий польский соперник "Зари" на этом сборе. Ранее луганчане уступили варшавской "Легии" и разгромили "Легионову".