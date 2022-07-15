Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Немного не хватило. Динамо не смогло вырвать ничью в контрольном матче с Антверпеном
Киевляне не смогли показать свой лучший футбол
Фото: ФК Динамо
Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время
Антверпен – Динамо 2:1
Голы: Янссен 7, Бенсон 70 – Цыганков 40
Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Вербич, Супряга.
Антверпен: Бюте, Пачо, Алмейда, Бенсон, Керкенс, Де Лат, Красински, Мийоси, Наинголлан, Юсуф, Янссен.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Министр обороны заявил, что в Украину прибыли первые американские системы MLRS M270
- Каналы Футбол 1/2/3 будут вынуждены приостановить деятельность. Консультации по правам на трансляции продолжаются
- Соперник Динамо в ЛЧ сделал предложение по форварду Шахтеру - СМИ
- Днепр-1 готовит заявление касаемо назначения Йовичевича в Шахтер
- Михаэль Баллак начал отношения с девушкой сына, который погиб год назад. ФОТО
- На россии во время футбольного Суперкубка освистали группу, которая поддержала Украину. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oleg dynamo (львівська)
15.07.2022 в 23:05
Ответить
0
0