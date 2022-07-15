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Немного не хватило. Динамо не смогло вырвать ничью в контрольном матче с Антверпеном

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Киевляне не смогли показать свой лучший футбол

Немного не хватило. Динамо не смогло вырвать ничью в контрольном матче с Антверпеном

Фото: ФК Динамо

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет по матчу будет доступен в ближайшее время

Антверпен – Динамо 2:1

Голы: Янссен 7, Бенсон 70 – Цыганков 40

Динамо: Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Вербич, Супряга.

Антверпен: Бюте, Пачо, Алмейда, Бенсон, Керкенс, Де Лат, Красински, Мийоси, Наинголлан, Юсуф, Янссен.

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В статье: Динамо (Киев) Ройял Антверпен
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Комментарии (1)
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oleg dynamo (львівська)
15.07.2022 в 23:05
що буде ліпити з тої команди Луч?гри як такої нема взагалі....
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