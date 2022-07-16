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Журналист: Легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Шахтере

Премьер-лига
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Невен Джурасек снова будет играть под руководством Игоря Йовичевича?

Журналист: Легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Шахтере

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Известный украинский журналист Игорь Цыганик сообщает о том, что хорватский легионер "Днепра-1" Невен Джурасек перейдет в "Шахтер". Такое решение игрок принял с учетом перехода бывшего тренера "Днепра-1" Игоря Йовичевича к "горнякам".

Невен Джурасек стал игроком "Днепра-1" летом 2021-го года на правах аренды с "Динамо" Загреб. С тех пор сыграл за команду девятнадцать матчей в УПЛ и Кубке Украины. После начала полномасштабной войны с россией вернулся в "Динамо" Загреб, а оттуда отправился в аренду в словенскую "Олимпию". Первого июля его арендное соглашение со словенской командой закончилось.

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Невен Джурасек
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