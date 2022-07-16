Журналист: Легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Шахтере

Известный украинский журналист Игорь Цыганик сообщает о том, что хорватский легионер "Днепра-1" Невен Джурасек перейдет в "Шахтер". Такое решение игрок принял с учетом перехода бывшего тренера "Днепра-1" Игоря Йовичевича к "горнякам".

Ще один перехід з «Дніпра-1» до «Шахтаря»!!! Джурасек вирішив продовжити кар‘єру в донецькому клубі! Хорватська діаспора в «Шахтарі» збільшується! — Igor Tsyganyk (@tsyganyk) July 15, 2022

Невен Джурасек стал игроком "Днепра-1" летом 2021-го года на правах аренды с "Динамо" Загреб. С тех пор сыграл за команду девятнадцать матчей в УПЛ и Кубке Украины. После начала полномасштабной войны с россией вернулся в "Динамо" Загреб, а оттуда отправился в аренду в словенскую "Олимпию". Первого июля его арендное соглашение со словенской командой закончилось.