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Журналист: Легионер Днепра-1 продолжит карьеру в Шахтере
Невен Джурасек снова будет играть под руководством Игоря Йовичевича?
Фото: СК Днепр-1
Известный украинский журналист Игорь Цыганик сообщает о том, что хорватский легионер "Днепра-1" Невен Джурасек перейдет в "Шахтер". Такое решение игрок принял с учетом перехода бывшего тренера "Днепра-1" Игоря Йовичевича к "горнякам".
Ще один перехід з «Дніпра-1» до «Шахтаря»!!! Джурасек вирішив продовжити кар‘єру в донецькому клубі! Хорватська діаспора в «Шахтарі» збільшується!— Igor Tsyganyk (@tsyganyk) July 15, 2022
Невен Джурасек стал игроком "Днепра-1" летом 2021-го года на правах аренды с "Динамо" Загреб. С тех пор сыграл за команду девятнадцать матчей в УПЛ и Кубке Украины. После начала полномасштабной войны с россией вернулся в "Динамо" Загреб, а оттуда отправился в аренду в словенскую "Олимпию". Первого июля его арендное соглашение со словенской командой закончилось.
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