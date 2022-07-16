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Экс-тренер Динамо: Йовичевич клялся в любви Карпатам, затем Днепру-1, а сейчас переходит в Шахтер

Премьер-лига
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(2 голосов)

Доза критики от белоруса

Экс-тренер Динамо: Йовичевич клялся в любви Карпатам, затем Днепру-1, а сейчас переходит в Шахтер

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал переход хорватского наставника Игоря Йовичевича в донецкий "Шахтер":

“ — Он клялся в любви "Карпатам", потом клялся в любви "Днепру-1", а сейчас переходит в "Шахтер". Я думаю, здесь больше повлияло его знакомство со Срной.

— Создается впечатление, что кандидатуру Йовичевича пролоббировал Дарио Срна.

— Придраться не к чему. Де Дзерби тоже кричал, что готов бесплатно работать. Каждый сам принимает решение. Конечно, работать в клубе, который играет в группе Лиги чемпионов — не достижение Йовичевича, но посмотрим на “Шахтер” с молодыми футболистами”, - сказал Хацкевич.

Напомним, что Йовичевич в 2014-2015 гг. тренировал львовские "Карпаты", а в сентябре 2020-го присоединился к "Днепру-1". Недавно он был представлен в качестве наставника донецкого "Шахтера".

Что касается Александра Хацкевича, то он с марта 2021-го остается без клуба: именно тогда его уволил с должности российский “Ротор”, который был его единственным клубом после периода тренерства в “Динамо”.

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В статье: Александр Хацкевич Игор Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
fanday

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
16.07.2022 в 09:33
Такой удел тренера. И его задача выполнять качественно работу в команде которую тренируешь. А по поводу качества работы отношения к ней к иовичевичутвопросов нет.
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