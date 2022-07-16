Экс-тренер Динамо: Йовичевич клялся в любви Карпатам, затем Днепру-1, а сейчас переходит в Шахтер

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал переход хорватского наставника Игоря Йовичевича в донецкий "Шахтер":

“ — Он клялся в любви "Карпатам", потом клялся в любви "Днепру-1", а сейчас переходит в "Шахтер". Я думаю, здесь больше повлияло его знакомство со Срной. — Создается впечатление, что кандидатуру Йовичевича пролоббировал Дарио Срна. — Придраться не к чему. Де Дзерби тоже кричал, что готов бесплатно работать. Каждый сам принимает решение. Конечно, работать в клубе, который играет в группе Лиги чемпионов — не достижение Йовичевича, но посмотрим на “Шахтер” с молодыми футболистами”, - сказал Хацкевич.

Напомним, что Йовичевич в 2014-2015 гг. тренировал львовские "Карпаты", а в сентябре 2020-го присоединился к "Днепру-1". Недавно он был представлен в качестве наставника донецкого "Шахтера".

Что касается Александра Хацкевича, то он с марта 2021-го остается без клуба: именно тогда его уволил с должности российский “Ротор”, который был его единственным клубом после периода тренерства в “Динамо”.