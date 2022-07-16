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Львовские Карпаты подписали бывшего защитника Вереса

Премьер-лига
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Защитник вернулся в Первую лигу

Львовские Карпаты подписали бывшего защитника Вереса

Фото: НК Верес

Новина українською

Львовские "Карпаты" оформили переход центрального защитника Дмитрия Махнева. Об этом сообщает Sport Arena.

Последним клубом защитника был "Верес". За ровенцев он выступал с февраля 2020 года, пройдя путь из Второй лиги в УПЛ. В июне у Махнева завершился контракт, и стороны решили не продлевать его.

В УПЛ Дмитрий сыграл четыре матча, проведя прошлый сезон преимущественно на скамье для запасных. До этого он выступал только в низших лигах и в чемпионате Латвии.

Отметим, что “Карпаты” по результатам прошлого сезона поднялись на дивизион выше, и в следующем сезоне будут выступать в Первой лиге.

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В статье: Карпаты (Львов)
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Источник:
Sport Arena

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