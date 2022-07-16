9-летний воспитанник Руха собрал более 200 тысяч гривен на покупку автомобилей для ВСУ

9-летний воспитанник львовского "Руха" Лука Аронов присоединился к сбору на внедорожники на ВСУ. Юный футболист вместе с отцом выставили на аукцион марки "русский военный корабль… все".

Сначала они планировали выручить 90 тысяч гривен, но финальный результат был больше – 120 тысяч гривен. Эти средства стали частью для общей суммы на автомобиль, который уже в пользовании ВСУ на фронте.

На этом Лука не остановился и в своем Instagram открыл сбор на еще два автомобиля. В этом аукционе проводится розыгрыш марок "Украинская мечта".

Уже собрано 100 тысяч гривен из 225 тысяч. Так что можно сказать, что 9-летний футболист собрал для ВСУ в общей сложности около 220 тысяч гривен. И это еще не конец.

Сам Лука прокомментировал этот поступок так: