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9-летний воспитанник Руха собрал более 200 тысяч гривен на покупку автомобилей для ВСУ

Премьер-лига
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И эту страну россия собирается победить?

9-летний воспитанник Руха собрал более 200 тысяч гривен на покупку автомобилей для ВСУ

Рух/Автор невідомий

Новина українською

9-летний воспитанник львовского "Руха" Лука Аронов присоединился к сбору на внедорожники на ВСУ. Юный футболист вместе с отцом выставили на аукцион марки "русский военный корабль… все".

Сначала они планировали выручить 90 тысяч гривен, но финальный результат был больше – 120 тысяч гривен. Эти средства стали частью для общей суммы на автомобиль, который уже в пользовании ВСУ на фронте.

На этом Лука не остановился и в своем Instagram открыл сбор на еще два автомобиля. В этом аукционе проводится розыгрыш марок "Украинская мечта".

Уже собрано 100 тысяч гривен из 225 тысяч. Так что можно сказать, что 9-летний футболист собрал для ВСУ в общей сложности около 220 тысяч гривен. И это еще не конец.

Сам Лука прокомментировал этот поступок так:

“Я считаю, что в это время каждый украинец должен приносить пользу своей стране, поэтому мы решили собирать средства для наших военных. Мне приятно, что меня отметил Максим Козицкий, но хочу сказать, что это не только моя заслуга, но и всех людей, присылавших средства, и волонтеров, которые нам помогали”, - сказал юный футболист.

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В статье: Рух (Львов) война с Россией
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