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Вингер Металлиста 1925 вернулся в общую группу после 10 месяцев восстановления от травмы

Премьер-лига
(1 голосов)

Он уже на сборах с командой

Вингер Металлиста 1925 вернулся в общую группу после 10 месяцев восстановления от травмы

Металіст 1925/Автор невідомий

Новина українською

Вингер "Металлиста 1925" Владислав Дмитренко присоединился к команде на летних сборах. Об этом сообщает официальный сайт харьковчан.

Игрок пропустил 10 месяцев из-за повреждения крестообразной связки колена и двух менисков. Травму он получил еще 4 сентября 2021 года в товарищеском матче против "Ворсклы" во время международной паузы.

Отметим, что контракт Дмитренко с харьковчанами действует еще до лета 2023-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, что "Металлист 1925" готовится к сезону под Киевом в селе Счастливое.

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В статье: Владислав Дмитренко Металлист 1925 (Харьков)
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