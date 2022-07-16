Вингер Металлиста 1925 вернулся в общую группу после 10 месяцев восстановления от травмы

Вингер "Металлиста 1925" Владислав Дмитренко присоединился к команде на летних сборах. Об этом сообщает официальный сайт харьковчан.

Игрок пропустил 10 месяцев из-за повреждения крестообразной связки колена и двух менисков. Травму он получил еще 4 сентября 2021 года в товарищеском матче против "Ворсклы" во время международной паузы.

Отметим, что контракт Дмитренко с харьковчанами действует еще до лета 2023-го. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего игрока в 200 тысяч евро.

Напомним, что "Металлист 1925" готовится к сезону под Киевом в селе Счастливое.