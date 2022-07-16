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Ласина Траоре присоединился к Шахтеру на сборах в Нидерландах
Нападающий будет тренироваться с дончанами
Getty Images / Global Images Ukraine
Буркинийский нападающий "Шахтера" Ласина Траоре присоединился к своему клубу на тренировочном сборе. Об этом "горняки" сообщили в Инстаграме.
Как известно, форвард долго восстанавливался после серьезной травмы, полученной в октябре прошлого года. Тогда прогнозировалось, что на лечение придется потратить почти год.
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