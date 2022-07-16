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Ласина Траоре присоединился к Шахтеру на сборах в Нидерландах

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий будет тренироваться с дончанами

Ласина Траоре присоединился к Шахтеру на сборах в Нидерландах

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Буркинийский нападающий "Шахтера" Ласина Траоре присоединился к своему клубу на тренировочном сборе. Об этом "горняки" сообщили в Инстаграме.

Как известно, форвард долго восстанавливался после серьезной травмы, полученной в октябре прошлого года. Тогда прогнозировалось, что на лечение придется потратить почти год.

Некоторое время назад в СМИ появилась информация, что нападающим активно интересуется "Фенербахче". Однако, до официальных переговоров дело так и не дошло.

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В статье: Ласина Траоре Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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хутин пуйло 88 (Десь там)
16.07.2022 в 17:09
Убежит как и остальные
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+1
-2
олег донецьк Украіна (донецьк)
16.07.2022 в 17:24
не захлебнись от радости ..... и подбери слюни.поживём увидим.
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
16.07.2022 в 16:24
дай бог чтобы остался в отличии от других ...... "звёзд" из бразилии и играл как до травмы.удачи и здоровья
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+2
0

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