Ласина Траоре присоединился к Шахтеру на сборах в Нидерландах

Буркинийский нападающий "Шахтера" Ласина Траоре присоединился к своему клубу на тренировочном сборе. Об этом "горняки" сообщили в Инстаграме.

Как известно, форвард долго восстанавливался после серьезной травмы, полученной в октябре прошлого года. Тогда прогнозировалось, что на лечение придется потратить почти год.