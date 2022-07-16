Шахтер в ближайшие дни объявит о подписании Ракицкого – Источник

Бывший центральный защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вернется в "Шахтер". Об этом сообщает "ТаТоТаке".

Дончане объявят о подписании контракта в ближайшие дни. Детали соглашения пока не известны.

Отметим, что Ракицкий является воспитанником “Шахтера”. Он выступал за команду до января 2019-го года, перейдя затем в "Зенит" из Санкт-Петербурга за 10 миллионов евро.

После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Ракицкий покинул "бомжей" и до сих пор находится без клуба.

Напомним, что у защитника 325 матчей за "Шахтер". Также он провел 54 поединка в составе сборной Украины.