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Шахтер в ближайшие дни объявит о подписании Ракицкого – Источник
Возвращение года
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший центральный защитник сборной Украины Ярослав Ракицкий вернется в "Шахтер". Об этом сообщает "ТаТоТаке".
Дончане объявят о подписании контракта в ближайшие дни. Детали соглашения пока не известны.
Отметим, что Ракицкий является воспитанником “Шахтера”. Он выступал за команду до января 2019-го года, перейдя затем в "Зенит" из Санкт-Петербурга за 10 миллионов евро.
После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Ракицкий покинул "бомжей" и до сих пор находится без клуба.
Напомним, что у защитника 325 матчей за "Шахтер". Также он провел 54 поединка в составе сборной Украины.
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