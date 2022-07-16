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Федецкий: Все понимают сложившуюся ситуацию, но проводить УПЛ надо
С безопасностью на первом месте
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о предстоящем сезоне УПЛ:
“ – Как вы считаете, кто фаворит предстоящего сезона УПЛ?
– Очень сложно что-то прогнозировать. Думаю, традиционные фавориты – “Динамо”, “Шахтер” и “Днепр-1”. Они между собой распределят места на пьедестале.
У “Динамо” есть небольшое преимущество благодаря опыту. Состав у киевлян сохранился, поэтому возможно у них чуть больше шансов.
В борьбу за бронзовые медали могут включиться “Ворскла” и “Александрия”.
В целом, считаю что чемпионат нас ждет интересный и непредсказуемый.
– Как вы относитесь к тому, что большинство матчей чемпионата будут проходить в Украине?
– Есть множество факторов. Я сторонник того, чтобы чемпионат начался. Понятно, что матчи будут проходить без болельщиков. Группа команд будут играть в Польше. Те клубы, которые будут играть в Украине, должны выполнить все требования по безопасности. Команды должны прятаться в укрытия во время воздушной тревоги. Безопасность должна быть на первом месте.
Все понимают сложившуюся ситуацию, но проводить чемпионат надо”, - сказал Федецкий.
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