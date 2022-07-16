Федецкий: Все понимают сложившуюся ситуацию, но проводить УПЛ надо

Бывший защитник национальной сборной Украины Артем Федецкий поделился мнением о предстоящем сезоне УПЛ:

“ – Как вы считаете, кто фаворит предстоящего сезона УПЛ?

– Очень сложно что-то прогнозировать. Думаю, традиционные фавориты – “Динамо”, “Шахтер” и “Днепр-1”. Они между собой распределят места на пьедестале.

У “Динамо” есть небольшое преимущество благодаря опыту. Состав у киевлян сохранился, поэтому возможно у них чуть больше шансов.

В борьбу за бронзовые медали могут включиться “Ворскла” и “Александрия”.

В целом, считаю что чемпионат нас ждет интересный и непредсказуемый.

– Как вы относитесь к тому, что большинство матчей чемпионата будут проходить в Украине?

– Есть множество факторов. Я сторонник того, чтобы чемпионат начался. Понятно, что матчи будут проходить без болельщиков. Группа команд будут играть в Польше. Те клубы, которые будут играть в Украине, должны выполнить все требования по безопасности. Команды должны прятаться в укрытия во время воздушной тревоги. Безопасность должна быть на первом месте.

Все понимают сложившуюся ситуацию, но проводить чемпионат надо”, - сказал Федецкий.