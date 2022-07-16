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Дачия - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
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Есть возможность увидеть нынешнее состояние команды Романа Григорчука

Дачия - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Черноморец

UA-Футбол
Новина українською

Одесситы вторую неделю подряд отправляются в Молдову, где проведут контрольную игру против местного клуба. На этот раз соперником "моряков" станет "Дачия", которая по итогам предыдущего сезона вернулась в высший дивизион молдавского футбола.

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Игра состоится 16 июля в молдавском городе Вадул-луй-Водэ. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.

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В статье: Черноморец (Одесса) Дачия (Кишинев)
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