Дачия - Черноморец: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Одесситы вторую неделю подряд отправляются в Молдову, где проведут контрольную игру против местного клуба. На этот раз соперником "моряков" станет "Дачия", которая по итогам предыдущего сезона вернулась в высший дивизион молдавского футбола.

Игра состоится 16 июля в молдавском городе Вадул-луй-Водэ. Стартовый свисток должен прозвучать в 18:00.