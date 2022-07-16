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Рух и Черноморец победили в своих товарищеских матчах
Львовяне обыграли Ниву, одесситы – Дачию Буюкань
Фото: ФК Рух
Команды УПЛ "Рух Львов" и "Черноморец Одесса" провели товарищеские матчи в рамках подготовки к предстоящему сезону. Первые сыграли с винницкой "Нивой", вторые – с "Дачией" из Буюкани, района столицы Молдавии Кишинёва.
Львовский "Рух" разорвал винницкую "Ниву" со счетом 5:0, забив сразу 4 гола во втором тайме. Голы забили Марко Сапуга, Руслан Непейпиев, Ярослав Карабин и Денис Теслюк.
Одесский "Черноморец" же обыграл кишиневскую "Дачию Буюкань" со счетом 2:0. Голы забили Андрей Шторгин и арендованный у киевского "Динамо" Назарий Русин.
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