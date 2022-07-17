Кривбасс объявил о подписании игрока Динамо

Полузащитник "Динамо" Назарий Волошин стал игроком "Кривбасса". Об этом сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Волошин проведет под руководством Юрия Вернидуба один год на правах аренды. Остальные условия контракта разглашены не были.

Это 11-й новичок "Кривбасса" в летнее межсезонье. Кроме Волошина, к команде присоединились: вратарь Андрей Клищук, защитники Тимур Стецьков, Виталий Вернидуб и Евгений Опанасенко, полузащитники Андрей Понедельник, Тимур Кораблин, Дмитрий Хомченовский, Максим Задерака и Евгений Банада, а также нападающий Денис Устименко.

Отметим, что Волошин - воспитанник киевского "Динамо". За первую команду “бело-синих” он не провел ни одного матча, однако выступал в составе “Динамо” U-19 в юношеской Лиге чемпионов и украинском первенстве. Также в его активе шесть матчей за сборную Украины U-19.

Это первая аренда полузащитника в его карьере. Контракт Назария с "Динамо" рассчитан до декабря 2023 года.