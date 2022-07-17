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Йовичевич: Я каждый день работаю с мечтой послушать гимн Лиги чемпионов

Премьер-лига
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Коуч ждет своего дебютного матча

Йовичевич: Я каждый день работаю с мечтой послушать гимн Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Наставник "Шахтера" Игорь Йовичевич рассказал о том, каким образом стал тренером дончан:

"Это было как раз перед приостановкой соревнований из-за вторжения. Мы с "Днепром-1" были третьими и демонстрировали лучший футбол в стране. Моя работа получила много положительных отзывов, я год был кандидатом на пост главного тренера "Динамо" и "Шахтера".

Параллельно "Шахтер" получил прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов из-за серии результатов и дисквалификации российских команд. Я мог бы вернуться в "Днепр-1", активировав пункт третьего года контракта, но мне позвонили из "Шахтера".

Мы обсудили это с семьей и решили вернуться в Украину. Это был тот шаг, который мне нужен. "Шахтер" уже тринадцать лет подряд выступает в Лиге чемпионов, стал одной из знаковых команд этого турнира. Я каждый день работаю с мечтой послушать гимн Лиги чемпионов", – сказал Йовичевич.

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В статье: Игор Йовичевич Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Источник:
AS

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