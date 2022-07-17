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Траоре: Искренне радуюсь, что вернулся в Шахтер. Очень хорошо пообщались с Йовичевичем
Нападающий наконец-то возвращается к тренировкам после травмы
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре поделился впечатлениями после встречи с командой и рассказал о возобновлении после травмы:
"Искренне радуюсь, что вернулся в "Шахтер". Было очень приятно увидеть всех снова. Мне болит за то, что происходит в Украине. Очень сильно волнуюсь за всех украинцев. Я вместе с вами. Надеюсь, скоро все наладится".
Со всеми тепло поздоровался. Счастлив видеть и футболистов, и тренеров, и руководство. Только положительные эмоции.
Тренируюсь пока без мяча. Вскоре наберу форму. Я полностью восстановился. Могу бегать и бить по мячу. Не испытываю никаких проблем.
Познакомился с Игорем Йовичевичем, но знал о нем и раньше. Мы очень хорошо пообщались. Он отлично знает английский, проблем с коммуникацией не возникнет", - сказал Траоре.
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