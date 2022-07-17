  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Траоре: Искренне радуюсь, что вернулся в Шахтер. Очень хорошо пообщались с Йовичевичем
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Траоре: Искренне радуюсь, что вернулся в Шахтер. Очень хорошо пообщались с Йовичевичем

Премьер-лига
(1 голосов)

Нападающий наконец-то возвращается к тренировкам после травмы

Траоре: Искренне радуюсь, что вернулся в Шахтер. Очень хорошо пообщались с Йовичевичем

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Лассина Траоре поделился впечатлениями после встречи с командой и рассказал о возобновлении после травмы:

"Искренне радуюсь, что вернулся в "Шахтер". Было очень приятно увидеть всех снова. Мне болит за то, что происходит в Украине. Очень сильно волнуюсь за всех украинцев. Я вместе с вами. Надеюсь, скоро все наладится".

Со всеми тепло поздоровался. Счастлив видеть и футболистов, и тренеров, и руководство. Только положительные эмоции.

Тренируюсь пока без мяча. Вскоре наберу форму. Я полностью восстановился. Могу бегать и бить по мячу. Не испытываю никаких проблем.

Познакомился с Игорем Йовичевичем, но знал о нем и раньше. Мы очень хорошо пообщались. Он отлично знает английский, проблем с коммуникацией не возникнет", - сказал Траоре.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ласина Траоре Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде