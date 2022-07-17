Вернидуб: Иностранцы, которые остались играть в УПЛ, любят Украину всем сердцем

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб рассказал о подготовке команды к новому сезону и поделился ожиданиями от следующего розыгрыша УПЛ:

“ — Наша подготовка идет по плану. Те ребята, которые дали свое согласие работать в “Кривбассе”, все на месте. Однако мы продолжаем заниматься селекцией. Также у нас много молодежи с хорошими данными. Будем тренироваться и стараться выбирать лучших футболистов для первой команды. А жизнь покажет, все ли мы делали правильно.

— Вы уже почти месяц как главный тренер “Кривбасса”. Что стало основополагающим в вашем выборе?

— Я уже неоднократно говорил, что моему дивизиону ВСУ очень помог президент “Кривбасса”, особенно в начале российской агрессии. Поэтому когда мне поступило предложение возглавить команду, я просто по-человечески не мог отказать. Особенно я люблю свою работу и ощущение какой-то обязанности перед “Кривбассом”меня не оставляло…

— Насколько я понимаю из ВСУ вы не ушли?

— Нет. Я военнообязанный и служащий Вооруженных сил Украины.

— Вся ли подготовка Кривбасса происходит в Кривом Роге?

— Да. И я не вижу в этом проблем. У нас есть прекрасные условия для работы на клубной базе. Сейчас самое главное, чтобы начался чемпионат. Благодаря нашим воинам, думаю, это реально. В такое нелегкое время наша армия дает возможность многим людям ощущаться более или менее спокойно, и при этом еще и работать.

— Как вы думаете, при таких условиях нам удастся провести полноценный сезон?

— Мне трудно сказать. Утром проснулся, уже хорошо. Теперь так. Но я не сомневаюсь в нашей победе, вопрос только в том, сколько для этого понадобится час.

— “Кривбасс” является одним из ньюсмейкеров нынешнего межсезонья. Говорить ли это о том, что перед командой будут стоять серьезные задачи?

— Вы должны понимать, что у нас практически новая команда. И это не от того, что я кого хочу видеть, а кого нет. Просто так сложились события. “Кривбасс” зимой, когда началась война, был на сборах в Турции. Кто-то из футболистов не захотел возвращаться, кто-то устроился за границей, так что никто никого не заставлял и не выдвигал претензий. Футболисты, которые горели желанием играть в “Кривбассе”, сейчас здесь. Никто никого не убирал, все по-человечески. Надо было компенсировать потери. Отсюда и такая селекция.

— Вы работали в "Заре", "Шерифе". В этих командах стояли амбициозные цели. "Кривбасс" - не исключение?

— Ты сам ответил на свой вопрос (улыбается). У меня всегда были амбиции. Так же я хочу, чтобы эти амбиции были и в “Кривбассе”. Но при этом сейчас нет смысла говорить о каких-то грандиозных планах, поскольку мы не знаем, что нас ждет завтра. В стране война…

— Может ли будущий чемпионат стать самым непредсказуемым за время независимости?

— Опять же, если будет дан старт, он уже будет непредсказуем лишь потому, что сейчас, опять же, в Украине война, в которой российские твари будут убивать наших мирных людей, детей.

А что касается спортивной составляющей, то, безусловно, сейчас трудно предположить, как все сложится, потому что уехало много качественных легионеров. Тот же "Шахтер" потерял практически всех своих бразильских исполнителей. Но я могу понять ребят, у которых есть семьи и они за них переживают. Однако большой респект оставшимся и готовящимся к сезону иностранцам. Эти футболисты, по-моему, любят Украину сердцем.

— Насколько сильно упадет уровень нашего чемпионата?

— Об этом сейчас вообще не нужно думать. Такова наша сегодняшняя жизнь. Однако украинские спортсмены всегда были с характером. И даже в такое нелегкое для страны время они могут достигать результатов. Вот и в футболе, я надеюсь, все у нас получится, главное верить в лучшее”, – сказал Вернидуб.