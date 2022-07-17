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Федецкий: Йовичевич хочет пригласить в Шахтер нескольких футболистов Днепра-1
Будет искать усиление в УПЛ
Фото: ФК Шахтер Донецк
Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал назначение Игоря Йовичевича на должность главного тренера донецкого "Шахтера":
“ - Йовичевич - специалист с современным видением футбола. Он импонирует мне как человек. Мы с ним пересекались в “Карпатах”, но тогда у него была немного другая должность. Как тренер - он очень современный, у него правильное направление подготовки футболистов.
Для меня его приход в “Шахтер” не стал какой-то особенной новостью, тем более мы видели результаты “Днепра-1” под его руководством. Днепровская команда показывала атакующий футбол, с высоким прессингом и быстрым переходом из обороны в атаку. После ухода Де Дзерби это вполне логичное назначение.
- Какими вы видите перспективы “Шахтера” без легионеров?
- Конечно, это будет совсем другой “Шахтер”. Но у Йовичевича есть одна особенность - он умеет раскрывать молодых футболистов и работать с ними. Так как у нас в стране продолжается война, уровень чемпионата упадет. Поэтому по подбору игроков, которые есть в “Шахтере”, уход легионеров не станет большой проблемой.
Возможно, обострится конкуренция за высокие места в УПЛ. На это будет интересно посмотреть. Для украинской молодежи “Шахтера” - это хороший шанс проявить себя. А Йовичевич - именно тот тренер, который умеет находить внутренние резервы. Он ведет себя наравне с футболистами, это отличает его от других тренеров.
Насколько я знаю, Йовичевич хочет пригласить нескольких футболистов “Днепра-1” в свою новую команду”, - сказал Федецкий.
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