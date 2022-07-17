Федецкий: Йовичевич хочет пригласить в Шахтер нескольких футболистов Днепра-1

Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий прокомментировал назначение Игоря Йовичевича на должность главного тренера донецкого "Шахтера":

“ - Йовичевич - специалист с современным видением футбола. Он импонирует мне как человек. Мы с ним пересекались в “Карпатах”, но тогда у него была немного другая должность. Как тренер - он очень современный, у него правильное направление подготовки футболистов.

Для меня его приход в “Шахтер” не стал какой-то особенной новостью, тем более мы видели результаты “Днепра-1” под его руководством. Днепровская команда показывала атакующий футбол, с высоким прессингом и быстрым переходом из обороны в атаку. После ухода Де Дзерби это вполне логичное назначение.

- Какими вы видите перспективы “Шахтера” без легионеров?

- Конечно, это будет совсем другой “Шахтер”. Но у Йовичевича есть одна особенность - он умеет раскрывать молодых футболистов и работать с ними. Так как у нас в стране продолжается война, уровень чемпионата упадет. Поэтому по подбору игроков, которые есть в “Шахтере”, уход легионеров не станет большой проблемой.

Возможно, обострится конкуренция за высокие места в УПЛ. На это будет интересно посмотреть. Для украинской молодежи “Шахтера” - это хороший шанс проявить себя. А Йовичевич - именно тот тренер, который умеет находить внутренние резервы. Он ведет себя наравне с футболистами, это отличает его от других тренеров.

Насколько я знаю, Йовичевич хочет пригласить нескольких футболистов “Днепра-1” в свою новую команду”, - сказал Федецкий.