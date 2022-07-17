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В списке – сразу два легионера. Оглашена заявка Динамо на матчи квалификации ЛЧ против Фенербахче

Премьер-лига
(1 голосов)

Игры пройдут 20 и 27 июля

В списке – сразу два легионера. Оглашена заявка Динамо на матчи квалификации ЛЧ против Фенербахче

Фото: Interia Sport

UA-Футбол
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Киевское "Динамо" объявило заявку команды на предстоящие матчи против стамбульского "Фенербахче" в рамках квалификации Лиги Чемпионов. В списке – 28 игроков (7 из них в списке "Б").

Голкиперы: Георгий Бущан, Руслан Нещерет (Б), Денис Бойко

Защитники: Антон Боль (Б), Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный (Б), Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Овчаренко (Б), Томаш Кендзьора

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Яцык (Б), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Викентий Волошин (Б), Виталий Буяльский, Денис Антюх

Нападающие: Владислав Ванат (Б), Артем Беседин, Владислав Супряга

Примечательно, что в заявке присутствуют сразу два легионера "Динамо": поляк Томаш Кендзьора и словенец Беньямин Вербич. Матчи пройдут 20 (в польском Лозде) и 27 июля (в Стамбуле).

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА
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