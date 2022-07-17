Ингулец обыграл Кривбасс благодаря голу таинственного новичка в добавленное время

Петровский "Ингулец" обыграл криворожский "Кривбасс" со счетом 1:0 в товарищеском матче. Для команды из Кривого Рога это была уже вторая игра, проведенная для подготовки к предстоящему сезону УПЛ.

За "Кривбасс", к примеру, сыграл сегодня представленный вингер Назар Волошин, арендованный у киевского "Динамо". Нападающий вышел в стартовом составе команды.

Единственный гол в матче забил (на 90+3 минуте!) один из двух таинственных новичков "Ингульца", имена которых команда не раскрывает. Они оба начали игру на скамье запасных, но вышли на замену.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Ингулец" (Петрово) 0:1

Гол: новичок (90+3)

Стартовый состав "Кривбасса": Андрей Клищук, Тимур Стецьков, Дмитрий Семенов, Иван Зотько, Евгений Опанасенко, Евгений Банада, Назар Волошин, Алексей Хобленко, Дмитрий Хомченовский(к), Максим Задерака, Денис Устименко.

На замены выходили: Богдан Сарнавский, Иван Козак, Глеб Попчук, Иван Козак, Денис Шевченко, Вячеслав Рябов, Андрей Понедельник, Тимур Кораблин, Ярослав Гопкало, новичок, Максим Мысляй, Евгений Николашин, Роман Дебелко.

Стартовый состав "Ингульца": Даниил Кучер, Тарас Саков, Сергей Ченбай, Максим Ковалев(к), Дмитрий Нагиев, Владислав Клименко, Александр Кучеренко, Виктор Близниченко, Евгений Запорожец, Владимир Одарюк, Артем Стало.

На замены выходили: новичок, Дмитрий Поспелов, Виталий Павлов, новичок, новичок, Андрей Близниченко, Александр Козак, Денис Резепов, новичок.