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Ингулец обыграл Кривбасс благодаря голу таинственного новичка в добавленное время

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Второй кряду товарищеский матч Кривбасса без побед

Ингулец обыграл Кривбасс благодаря голу таинственного новичка в добавленное время

Фото: Кривбас Кривий Ріг

UA-Футбол
Новина українською

Петровский "Ингулец" обыграл криворожский "Кривбасс" со счетом 1:0 в товарищеском матче. Для команды из Кривого Рога это была уже вторая игра, проведенная для подготовки к предстоящему сезону УПЛ.

За "Кривбасс", к примеру, сыграл сегодня представленный вингер Назар Волошин, арендованный у киевского "Динамо". Нападающий вышел в стартовом составе команды.

Единственный гол в матче забил (на 90+3 минуте!) один из двух таинственных новичков "Ингульца", имена которых команда не раскрывает. Они оба начали игру на скамье запасных, но вышли на замену.

"Кривбасс" (Кривой Рог) – "Ингулец" (Петрово) 0:1
Гол: новичок (90+3)
Стартовый состав "Кривбасса": Андрей Клищук, Тимур Стецьков, Дмитрий Семенов, Иван Зотько, Евгений Опанасенко, Евгений Банада, Назар Волошин, Алексей Хобленко, Дмитрий Хомченовский(к), Максим Задерака, Денис Устименко.
На замены выходили: Богдан Сарнавский, Иван Козак, Глеб Попчук, Иван Козак, Денис Шевченко, Вячеслав Рябов, Андрей Понедельник, Тимур Кораблин, Ярослав Гопкало, новичок, Максим Мысляй, Евгений Николашин, Роман Дебелко.
Стартовый состав "Ингульца": Даниил Кучер, Тарас Саков, Сергей Ченбай, Максим Ковалев(к), Дмитрий Нагиев, Владислав Клименко, Александр Кучеренко, Виктор Близниченко, Евгений Запорожец, Владимир Одарюк, Артем Стало.
На замены выходили: новичок, Дмитрий Поспелов, Виталий Павлов, новичок, новичок, Андрей Близниченко, Александр Козак, Денис Резепов, новичок.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Ингулец (Петрово)
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Комментарии (3)
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Romerik (YNWA)
17.07.2022 в 21:40
Сєля?
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Cerega15 (Kherson)
17.07.2022 в 21:56
Поворознюк.
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0
0
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vismut (Запорожье)
17.07.2022 в 20:12
Йо хо хо и бидон водки
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0
0

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