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Металлист обыграл Бодрумспор со счетом 1:0 в товарищеском матче
Очередной товарищеский матч харьковчан
Фото: ФК Металлист
Харьковский "Металлист" сыграл очередной товарищеский матч, в рамках подготовки к предстоящему сезону. Соперником "Харькова" стал клуб-новичок второго дивизиона чемпионата Турции, "Бодрумспор".
Клуб из города Бодрум вышел в Лигу 1, победив в плей-офф третьего дивизиона Турции. В матче "Металлист" победил со счетом 1:0, благодаря голу нападающего Дениса Кайдалова.
«Металлист» Харьков — «Бодрумспор» Бодрум 1:0
Гол: Кайдалов, 35
Стартовый состав харьковского "Металлиста":
Рыбка - Вернаттус, Чидомере, Ралюченко, Танчик - Танковский, Бабенко, Цвиренко, Пидлепенец, Дигтяр - Кайдалов
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