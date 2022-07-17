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Металлист обыграл Бодрумспор со счетом 1:0 в товарищеском матче

Премьер-лига
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Очередной товарищеский матч харьковчан

Металлист обыграл Бодрумспор со счетом 1:0 в товарищеском матче

Фото: ФК Металлист

UA-Футбол
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Харьковский "Металлист" сыграл очередной товарищеский матч, в рамках подготовки к предстоящему сезону. Соперником "Харькова" стал клуб-новичок второго дивизиона чемпионата Турции, "Бодрумспор".

Клуб из города Бодрум вышел в Лигу 1, победив в плей-офф третьего дивизиона Турции. В матче "Металлист" победил со счетом 1:0, благодаря голу нападающего Дениса Кайдалова.

«Металлист» Харьков — «Бодрумспор» Бодрум 1:0

Гол: Кайдалов, 35

Стартовый состав харьковского "Металлиста":

Рыбка - Вернаттус, Чидомере, Ралюченко, Танчик - Танковский, Бабенко, Цвиренко, Пидлепенец, Дигтяр - Кайдалов

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В статье: Металлист (Харьков)
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