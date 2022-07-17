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Ворскла отпустила нападающего в клуб, за который выступают Юрченко и Вакулко
Детали сделки не раскрываются
Фото: rigafc.lv / Автор невідомий
Бразильский нападающий "Ворсклы" Лукас Рангел продолжит карьеру в Латвии. Его новым клубом станет "Рига".
Официальный сайт рижского клуба не разглашает детали контракта: это арендное соглашение или полноценный трансфер из Полтавы.
"Ворскла" купила 27-летнего Лукаса Рангела летом 2021 года из "КуПС". После начала войны полтавчане отдали игрока в аренду в азербайджанский "Сабах", которая была рассчитана до конца сезона-2021/22. В составе "Ворсклы" Рангел провел 13 матчей, забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.
Отметим, что за "Ригу" выступают два украинских полузащитника: Владлен Юрченко и Юрий Вакулко. Кроме того, рижане недавно подписали Дугласа Бергквиста, перебравшегося в страну Балтии из "Черноморца".
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