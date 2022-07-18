Вернидуб: Самое главное, что отработали второй сбор без травм

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб прокомментировал поражение от "Ингульца" (0:1) в контрольном матче.

"Во-первых, хорошо, что мы сыграли этот матч. Есть много моментов, которые мы будем разбирать и смотреть. Действительно, ребята играли под нагрузками. Снова все провели по тайму. В первом тайме – больше новички, во втором – молодежь. Да, проигрыш – это всегда больно, но это сборы. Надо уметь держать удар и дальше двигаться вперед.

Самое главное, что отработали второй сбор без травм. Осталось еще два дня работы на втором этапе, потом дадим ребятам отдохнуть два-три дня. И уже поедем на третий сбор в Западную Украину. После этого вернемся в Кривой Рог и будем ждать новостей по чемпионату, когда и где начнем. А теперь нужно терпеть, работать и все будет хорошо.

Наша молодежь – молодцы, ведь видно, что переживали за то, что проиграли, что пропустили на последней минуте. Здесь для них хорошая школа, есть о чем подумать. Мы работаем, но им тяжеловато. Все-таки серьезные нагрузки: а многим по 17–19 лет. Но они молодцы, что прошли сборы. Сейчас будем думать, кого возьмем в первую команду, кто поедет на третий сбор. А кто-то останется здесь и будет работать с U-19", - цитирует Вернидуба пресс-служба криворожского клуба.