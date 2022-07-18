Шахтер направил иск в CAS против ФИФА на 50 миллионов евро

Донецкий "Шахтера" требует от ФИФА возмещения ущерба в размере 50 миллионов евро и подал соответствующий иск в Спортивный арбитражный суд (CAS), обжалуя решение, которое позволяет легионерам в одностороннем порядке приостанавливать свои контракты с украинскими клубами.

Как сообщает The Athletic, "горняки" уже передали документы генеральному директору CAS в Швейцарии Матье Рееба.

Спор основан на решении ФИФА, оглашенном 21 июня, в котором говорится, что иностранные игроки и тренеры в Украине имеют правао приостановить свои контракты с украинским клубами до 30 июня 2023 года, за исключением случаев, когда между игроком или тренером и их клубом к 30 июня этого года было достигнуто другое соглашение.

"Шахтер" намеревался продать своих иностранных игроков, чтобы вернуть жизненно важные средства как для покрытия убытков клуба, так и для оказания гуманитарной помощи во время войны.

Кроме того, было понимание того, что иностранцы не захотят вернуться, чтобы играть в зоне боевых действи. Клуб рассчитывал, что сможет договориться о трансферных сборах для игроков, и вел активные переговоры о нескольких продажах.

По словам генерального директора "Шахтера" Сергея Палкина, в течение 48 часов после вынесения решения ФИФА рухнули почти все трансферные переговоры клуба, которые могли принести "горнякам" десятки миллионов евро.