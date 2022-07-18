Волошин: Под руководством Вернидуба буду только прогрессировать

Новичок криворожского "Кривбасса", полузащитник Назар Волошин рассказал о своем переходе в ряды красно-белых.

– Назар, что значит для тебя переход в "Кривбасс"?

– "Кривбасс" – это важный и большой шаг в моей карьере. Буду прилагать максимум усилий и выкладываться на все сто процентов, чтобы помочь новой команде показать хороший результат в сезоне УПЛ и выполнить поставленные задачи.

– Как проходит твоя адаптация в коллективе?

– В "Кривбассе" классный коллектив, все приняли хорошо. Можно сказать, что я счастлив присоединиться к такому известному клубу и надеюсь стать частью его истории.

– Был ли личный разговор с Юрием Вернидубом и чего от тебя ожидают в "Кривбассе"?

– Да. Постараюсь перенести сюда свои лучшие качества, которые у меня есть, которые я демонстрировал в "Динамо".

– Чего ждешь от себя?

– Считаю, что под руководством такого известного специалиста как Юрий Вернидуб я буду только прогрессировать. Нужно много работать, и у нас с "Кривбассом" все получится, - сказал Волошин.