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Источник: Лунин попал в шорт-лист вице-чемпиона Франции
Как вам такой вариант продолжения карьеры для украинца?
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин заинтересовал представителя Лиги 1 "Марселя".
В данный момент французский клуб пребывает в поисках замену Стив Манданда. 37-летний француз перебрался в "Ренн" на правах свободного агента.
По данным источника, 20-летний Трубин входит в шорт-лист "Марселя". В список потенциальных кандидатов также попали Альбан Ляфон из "Нанта", Поль Бернардони из "Анже", Мэтт Тернер ("Арсенал"), Рубен Бланко ("Сельта") и Люка Зидан (без клуба).
В сезоне-2021/22 украинский вратарь провел 18 матчей за "Шахтер", в которых пропустил 19 голов и сохранил свои ворота "сухими" шесть раз.
Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 "Марсель" занял 2-е место.
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