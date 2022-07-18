Источник: Лунин попал в шорт-лист вице-чемпиона Франции

Голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин заинтересовал представителя Лиги 1 "Марселя".

В данный момент французский клуб пребывает в поисках замену Стив Манданда. 37-летний француз перебрался в "Ренн" на правах свободного агента.

По данным источника, 20-летний Трубин входит в шорт-лист "Марселя". В список потенциальных кандидатов также попали Альбан Ляфон из "Нанта", Поль Бернардони из "Анже", Мэтт Тернер ("Арсенал"), Рубен Бланко ("Сельта") и Люка Зидан (без клуба).

В сезоне-2021/22 украинский вратарь провел 18 матчей за "Шахтер", в которых пропустил 19 голов и сохранил свои ворота "сухими" шесть раз.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Лиги 1 "Марсель" занял 2-е место.