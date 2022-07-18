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Динамо отдало Вантуха и еще двух футболистов в аренду в Зарю

Премьер-лига
(1 голосов)

Арендное соглашение сроком на два года

Динамо отдало Вантуха и еще двух футболистов в аренду в Зарю

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Футболисты "Динамо" Николай Михайленко, Роман Вантух и Владимир Бражко следующие два сезона проведут в луганской "Заре".

Клубы договорились об аренде футболистов сроком на два года, сообщает пресс-служба "бело-синих".

Михайленко и Бражко являются воспитанниками академии киевского "Динамо", а Вантух родился во Львове и является воспитанником местной ДЮСШ "Львов".

21-летний Михайленко первую половину прошлого сезона провел в "Черноморце", выступая за одесский клуб на правах аренды. Полузащитник был основным игроком, сыграл 15 поединков, в которых отличился двумя забитыми мячами.

Вантух с 2016 по 2019 годы выступал за молодежные команды киевского "Динамо". Впоследствии на правах аренды играл за донецкий "Олимпик", в сезоне 2020/21 – за "Александрию", а первую половину минувшего сезона также провел в одесском Черноморце. В начале текущего года клубы договорились о переходе 24-летнего защитника в "Днепр-1", однако он не успел принять участие в официальных матчах за днепрян из-за полномасштабного вторжения россии и досрочного завершения чемпионата УПЛ.

Интересно, что 1 июля киевляне сообщали о продлении арендного соглашения Вантуха с "Днепром-1".

20-летний Бражко в течение первой части сезона-2021/22 выступал за Динамо U-19, в составе которого провел 13 матчей, в которых записал в свой актив 5 голов. Также сыграл за "бело-синих" 7 матчей в Юношеской лиге УЕФА, отличившись тремя забитыми мячами. Успехи полузащитника не остались незамеченными со стороны тренерского штаба основной команды, и проходивший в Испании зимний сбор Владимир провел вместе с первой командой "Динамо", во время которого принял участие в товарищеских поединках.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Роман Вантух Владимир Бражко Николай Михайленко
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Источник:
ФК Динамо Киев

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