Палкин: ФИФА убивает украинские клубы 

Генеральный директор “Шахтера” Сергей Палкин рассказал в интервью The Athletic о намерении клуба судиться с ФИФА.

По словам Палкина из-за решения ФИФА, которое позволило иностранным тренерам и игрокам приостановить свои контракты с украинскими клубами до 30 июня 2023 года, сорвалось четыре трансфера “Шахтера”, которые могли бы принести украинскому клубу десятки млн евро. Изначально “горняки” обратились с претензиями в руководящий футбольный орган, но в ответ ФИФА всего лишь продлило дедлайн сделок до первого августа. “Шахтер” не видит в этом смысла, поэтому и собирается подать документы на иск в CAS.

“Шахтер” требует от ФИФА возместить ущерб в 50 млн евро , отменить правило по легионерам и украинским клубам, а также покрыть судебные издержки.

“Все верят в то, что мы одна футбольная семья. Это решение перечеркнуло этот слоган. Мы не одна семья, потому что никого не заботит судьба украинских клубов. Это очень печально. Мы безразличны ФИФА”.

Как пример сорвавшегося трансфера из-за решения ФИФА, Палкин приводит кейс Манора Соломона и “Фулхэма”. Игрок должен был бы перейти в английский клуб по согласованной сделке в 7.5 млн евро.

“Мы уже практически договорились обо всем и почти обменялись контрактами, но когда ФИФА объявил о своем решении, “Фулхэм” направил нам письмо, где сообщил, что отменяет все договоренности, но при этом берет игрока. Мы ничего не можем с этим сделать. “Фулхэм” подписал контракт с Соломоном, он стал их игроком”.

Вероятно по такому сценарию сорвался и трансфер Тете в “Лион”. Контракт бразильца, как и Соломона, действует до конца 2023 года.

“Как я мог за неделю закрыть сделки по 14 легионерам?, – задает риторический вопрос Палкин. – Когда ведешь переговоры с клубами, игроками и агентами, технически и физически невозможно закрыть все вопросы за неделю. После этого безобразного решения ФИФА за два дня у сорвались сделки на 26 млн евро. Они выпустили это решение, и клубы им ответили: “Спасибо ФИФА за то, что мы берем этих игроков бесплатно”.

“Я читал, что ФИФА провел переговоры со всеми участниками процесса. Это абсолютно не так. Они не выходили на УАФ. Они не обращались к ведущим украинским клубам. Это решение было принято без нас. Они не посчитали нужным выслушать мнение клубов по этому вопросу. В этой войне все поддерживают Украину и украинские организации. Как это возможно, что ФИФА говорит “Мы все одна семья”, а потом принимает решение без нас?”.

“Вы знаете с кем они коммуницировали? С Форумом лиг мира. Я не знаю, что это за организация. Почему вы контактируете с ней, а не с организациями, будущее которых вы определяете? Я обращался в европейскую клубную ассоциацию (ECA) и они мне сообщили, что ФИФА фактически поставил их перед фактом. Это вопиющая халатность”.

По словам Палкина, он несколько раз обращался к ФИФА, лично к президенту Джанни Инфантино и юридическому департаменту ФИФА. Но ответа не было.

“ФИФА – это как будто как-то Бог на небе. Ты не можешь встретиться с ним, никто не знает, где он находится. С ФИФА нет связи, они тебе не отвечают, они адекватно не реагируют на твои вопросы. Мне это сложно понять”.

При этом, Палкин не хочет обвинять европейских клубов, которые воспользовались ситуацией.

“Это было жестко. Все они отозвали свои предложения и условия. Я их понимаю, с одной стороны ты можешь взять игрока бесплатно, с другой – платить за него 10-20 млн евро. Чтобы вы выбрали? Взять его бесплатно. Это все происходит по вине ФИФА”.

“Это решение, помимо всего, обогатит агентов игроков. Все, что должны были получить мы, достанется им”.

“Если приплюсовать все прямые и непрямые потери, получится 50 млн евро. Мы потеряли большие деньги из-за решения ФИФА. Я могу это доказать. У меня есть документы, детали переговоров. Это все не выдумки. Эти потери должны быть возмещены. У нас непростая финансовая ситуация и мы не можем покрыть эти расходы”.

По словам Палкина, все документы в CAS будут отправлены до 15 августа, но он надеется, что к этому времени “Шахтер” и ФИФА смогут прийти к соглашению и “горняки” откажутся от своего иска.

“В футбольном бизнесе, выплаты рассчитаны на три, четыре года или даже пять лет. Мы должны выплатить эти долги и никому не интересно, как мы будем это делать, даже ФИФА. Этим решением они убили украинские клубы. Продажа футболистов была единственной возможностью покрыть наши долги. Я сообщил тем клубам, которым мы должны, о нашей ситуации, и они ее понимают”.

“Когда ФИФА в следующий раз спросит нас о финансовом фэйр-плей, я им отвечу, какой фэйр-плей, если вы украли всех наших иностранных игроков?”

Что будет, если с ФИФА не будет достигнуто соглашения и CAS не поддержит “Шахтер”?

“Рано говорить. Нужно будет поговорить с юристами. Мы будем бороться за решение и должны быть честными. ФИФА всегда говорит о честной игре (фэйр-плей), но здесь я не вижу честности и справедливости”, – сказал Палкин.