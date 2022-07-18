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Президент Зари: Покупаем легионеров, а ФИФА дает им уйти без компенсации
Евгений Геллер недоволен правилами ФИФА
Скриншот: канал Зари на YouTube
Президент "Зари" Евгений Геллер оценил состав команды, а также высказался о правиле ФИФА, которое дает легионерам право приостановить контракт и покинуть команду.
"У нас первый раз иностранный тренер, долго вели разговор с Патриком ван Леувеном. Первый наш опыт такой, и надеюсь, что он будет удачным. Сейчас в команде около 40 игроков, у наставника есть выбор. Теперь он должен выбрать, кто ему нужен, а кого можно отдать в аренду.
Легионеры? Правило ФИФА о приостановке контрактов, мягко говоря, сложно назвать справедливым. Многих игроков мы покупали, мы из них сделали футболистов, а ФИФА дает им право приостановить контракт без компенсации. Думаю, клуб выйдет победителем из этой ситуации.
В следующем году "Заре" 100 лет, и надеюсь, что клуб переживет и нас, и наших детей. Будет прославлять Украину в Европе и мире", - сказал Геллер в интервью клубному YouTube-каналу "Зари".
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