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Суркис: Сегодня я не могу разговаривать на русском - это язык наших врагов

Премьер-лига
(1 голосов)

Владелец "Динамо" прокомментировал языковой вопрос

Суркис: Сегодня я не могу разговаривать на русском - это язык наших врагов

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью YouTube-каналу "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ" рассказал, почему перешел в общении на украинский язык.

У Вас значительно улучшился украинский язык. Вы на какие-то курсы ходите?

– Нет, я не хожу на курсы, но разговариваю на украинском языке. Да, возможно, я делаю ошибки, ведь раньше разговаривал на русском. Но сегодня я не могу разговаривать на русском - это язык наших врагов", - объяснил Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
18.07.2022 в 15:54
Зуб давай.
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