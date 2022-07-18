Суркис: Сегодня я не могу разговаривать на русском - это язык наших врагов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью YouTube-каналу "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ" рассказал, почему перешел в общении на украинский язык.

– У Вас значительно улучшился украинский язык. Вы на какие-то курсы ходите?

– Нет, я не хожу на курсы, но разговариваю на украинском языке. Да, возможно, я делаю ошибки, ведь раньше разговаривал на русском. Но сегодня я не могу разговаривать на русском - это язык наших врагов", - объяснил Суркис.