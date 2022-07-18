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Суркис: Сегодня я не могу разговаривать на русском - это язык наших врагов
Владелец "Динамо" прокомментировал языковой вопрос
Фото: ФК Динамо Киев
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис в интервью YouTube-каналу "ЧИСТИЙ ПІДКАсТ" рассказал, почему перешел в общении на украинский язык.
– У Вас значительно улучшился украинский язык. Вы на какие-то курсы ходите?
– Нет, я не хожу на курсы, но разговариваю на украинском языке. Да, возможно, я делаю ошибки, ведь раньше разговаривал на русском. Но сегодня я не могу разговаривать на русском - это язык наших врагов", - объяснил Суркис.
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Источник:ЧИСТИЙ ПІДКАсТ
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Комментарии (1)
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Caballero (DC)
18.07.2022 в 15:54
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