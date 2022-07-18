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Полузащитник из Второй лиги может перейти в Металлист 1925

Премьер-лига
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Последним клубом игрока был "Любомир"

Полузащитник из Второй лиги может перейти в Металлист 1925

Фото: ФК Никополь

Новина українською

Полузащитник Эрик Бейер может продолжить карьеру в "Металлисте 1925", сообщает Sport Arena.

В феврале 21-летний украинец перешел из "Никополя" в клуб Второй лиги "Любомир", но так и не сыграл за свою новую команду из-за полномасштабного вторжения россии и досрочного завершения футбольного сезона в Украине.

Известно, что "Любомир" официально пропускает следующий сезон во Второй лиге.

Напомним, в сезоне-2021/22 "Металлист 1925" занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Старт нового сезона в Премьер-лиге запланирован на 23 августа.

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В статье: Любомир (Ставище) Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
SportArena

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