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Полузащитник из Второй лиги может перейти в Металлист 1925
Последним клубом игрока был "Любомир"
Фото: ФК Никополь
Полузащитник Эрик Бейер может продолжить карьеру в "Металлисте 1925", сообщает Sport Arena.
В феврале 21-летний украинец перешел из "Никополя" в клуб Второй лиги "Любомир", но так и не сыграл за свою новую команду из-за полномасштабного вторжения россии и досрочного завершения футбольного сезона в Украине.
Известно, что "Любомир" официально пропускает следующий сезон во Второй лиге.
Напомним, в сезоне-2021/22 "Металлист 1925" занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Старт нового сезона в Премьер-лиге запланирован на 23 августа.
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