Полузащитник из Второй лиги может перейти в Металлист 1925

Полузащитник Эрик Бейер может продолжить карьеру в "Металлисте 1925", сообщает Sport Arena.

В феврале 21-летний украинец перешел из "Никополя" в клуб Второй лиги "Любомир", но так и не сыграл за свою новую команду из-за полномасштабного вторжения россии и досрочного завершения футбольного сезона в Украине.

Известно, что "Любомир" официально пропускает следующий сезон во Второй лиге.

Напомним, в сезоне-2021/22 "Металлист 1925" занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. Старт нового сезона в Премьер-лиге запланирован на 23 августа.