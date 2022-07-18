  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Контракт истекает через год. Заря летом может лишиться одного из лидеров
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Контракт истекает через год. Заря летом может лишиться одного из лидеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Либо потом потеряет бесплатно

Контракт истекает через год. Заря летом может лишиться одного из лидеров

Фото: ФК Заря Луганск

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" этим летом может потерять Владислава Кабаева.

По данным ТаТоТаке, в луганском клубе считают Кабаева серьезным активом, однако его контракт истекает через год. Поэтому может быть принято решение о продажи, дабы избежать бесплатной потери.

Источник передает, что клаусула в контракте футболиста равна одному миллиону евро, но Кабаев может быть отпущен дешевле. Также в "Заре" не останется Денис Безбородько, который пока тренируется с командой. Форвард решил играть заграницей.

Читайте такжеНа просмотре в Заре находится лучший бомбардир Десны последнего сезона

Кабаев в составе "Зари" отыграл 126 матчей, забил десять голов и отдал 14 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Владислав Кабаев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде