Контракт истекает через год. Заря летом может лишиться одного из лидеров

Луганская "Заря" этим летом может потерять Владислава Кабаева.

По данным ТаТоТаке, в луганском клубе считают Кабаева серьезным активом, однако его контракт истекает через год. Поэтому может быть принято решение о продажи, дабы избежать бесплатной потери.

Источник передает, что клаусула в контракте футболиста равна одному миллиону евро, но Кабаев может быть отпущен дешевле. Также в "Заре" не останется Денис Безбородько, который пока тренируется с командой. Форвард решил играть заграницей.

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Кабаев в составе "Зари" отыграл 126 матчей, забил десять голов и отдал 14 голевых передач.