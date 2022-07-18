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Один из лидеров Александрии продолжит карьеру в Индии

Премьер-лига
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До этого он успел поиграть в Исландии

Один из лидеров Александрии продолжит карьеру в Индии

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

Иван Калюжный отправляется в Индию.

Новый клубом в карьере украинца станет "Керала Бластерс". По официальным данным, футболиста "Александрии" индийская команда арендовала на один год.

После начала военных действий в Украине, Иван отправился в Исландию, где успел поиграть за "Кефлавик". На его счету шесть сыгранных встреч.

Отметим, что контракт Калюжного с "Александрией" действителен до лета 2025-го года.

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В статье: ФК Александрия Иван Калюжный
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