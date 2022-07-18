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Один из лидеров Александрии продолжит карьеру в Индии
До этого он успел поиграть в Исландии
Фото: ФК Александрия
Иван Калюжный отправляется в Индию.
Новый клубом в карьере украинца станет "Керала Бластерс". По официальным данным, футболиста "Александрии" индийская команда арендовала на один год.
A tale of 2 Ivans ????????— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) July 18, 2022
Let's welcome Ukrainian midfielder, Ivan Kaliuzhnyi, as he joins us on loan till the end of the season! ????
The transfer is subject to a medical which will be completed in due course. #SwagathamIvan #YennumYellow #KBFC #കേരളബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് pic.twitter.com/FxzbXqd9rU
После начала военных действий в Украине, Иван отправился в Исландию, где успел поиграть за "Кефлавик". На его счету шесть сыгранных встреч.
Отметим, что контракт Калюжного с "Александрией" действителен до лета 2025-го года.
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