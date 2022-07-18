Один из лидеров Александрии продолжит карьеру в Индии

Иван Калюжный отправляется в Индию.

Новый клубом в карьере украинца станет "Керала Бластерс". По официальным данным, футболиста "Александрии" индийская команда арендовала на один год.

A tale of 2 Ivans ????????



Let's welcome Ukrainian midfielder, Ivan Kaliuzhnyi, as he joins us on loan till the end of the season! ????



The transfer is subject to a medical which will be completed in due course. #SwagathamIvan #YennumYellow #KBFC #കേരളബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് pic.twitter.com/FxzbXqd9rU — Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) July 18, 2022

После начала военных действий в Украине, Иван отправился в Исландию, где успел поиграть за "Кефлавик". На его счету шесть сыгранных встреч.

Отметим, что контракт Калюжного с "Александрией" действителен до лета 2025-го года.