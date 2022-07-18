Новая аренда. 21-летний воспитанник Динамо отправился в Александрию

"Александрия" провернула очередной летний трансфер.

Состав команды официально пополнил Викентий Волошин. "Горожане" арендовали вингера "Динамо" на один год.

Для Волошина это уже не первая аренда в клуб УПЛ. Прошедший сезон он отыграл в составе "Десны" - 12 матчей, три забитых гола и одна голевая передача.

Всего за летом "Александрия" уже совершила шесть трансферов, подписав/арендовав Ермакова, Кобзаря, Мартынюка, Шулянского и Дячука. Двое последних, как и Волошин, были арендованы у "Динамо".