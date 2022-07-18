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Новая аренда. 21-летний воспитанник Динамо отправился в Александрию
Там он проведет год
Фото: ФК Десна
"Александрия" провернула очередной летний трансфер.
Состав команды официально пополнил Викентий Волошин. "Горожане" арендовали вингера "Динамо" на один год.
Вікентій Волошин - гравець ФК "Олександрія"https://t.co/xLtfWznJAx pic.twitter.com/feRMm4p2oU— FC Olexandriуa (@FCO1948) July 18, 2022
Для Волошина это уже не первая аренда в клуб УПЛ. Прошедший сезон он отыграл в составе "Десны" - 12 матчей, три забитых гола и одна голевая передача.
Всего за летом "Александрия" уже совершила шесть трансферов, подписав/арендовав Ермакова, Кобзаря, Мартынюка, Шулянского и Дячука. Двое последних, как и Волошин, были арендованы у "Динамо".
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