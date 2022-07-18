Черноморец подписал вингера, который чудом выбрался из фронтового Мариуполя

Одесский "Черноморец" совершил очередной летний трансфер.

Состав "моряков" пополнил 20-летний вингер Родион Плакса, ранее игравший в "Мариуполе". Контракт с футболистом был подписан на один год.

Родион - родом из Угледара и вовремя российского вторжения находился в Мариуполе. С пятого марта он не выходил на связь и лишь 25-го марта сумел выехать из фронтового города, миновав 18 блок-постов. Месяц провел в Бердянске.

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В составе "Мариуполе" Плакса в УПЛ провел пять матчей и отдал одну голевую передачу.