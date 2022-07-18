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Черноморец подписал вингера, который чудом выбрался из фронтового Мариуполя
Несколько недель не выходил на связь
Фото: ФК Мариуполь
Одесский "Черноморец" совершил очередной летний трансфер.
Состав "моряков" пополнил 20-летний вингер Родион Плакса, ранее игравший в "Мариуполе". Контракт с футболистом был подписан на один год.
Родион - родом из Угледара и вовремя российского вторжения находился в Мариуполе. С пятого марта он не выходил на связь и лишь 25-го марта сумел выехать из фронтового города, миновав 18 блок-постов. Месяц провел в Бердянске.
В составе "Мариуполе" Плакса в УПЛ провел пять матчей и отдал одну голевую передачу.
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