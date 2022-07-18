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Верес досрочно возвращает Динамо защитника - его арендовали с правом выкупа
Говорят, что на него рассчитывали
Фото: НК Верес
21-летний Алан Аусси официально возвращается в "Динамо".
Зимой "Верес" арендовал уроженца Донецка на полтора года, однако из-за войны расстается с ним досрочно. Клуб рассчитывал на Алана и даже прописал опцию выкупа в двести тысяч долларов.
Аусси не дебютировал официально за ровенчан, приняв участие в нескольких товарищеских встречах. После начала военных действий тренировался вместе с "Боруссией".
Ближайшее будущее Аусси пока неизвестно.
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Источник:НК Верес
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