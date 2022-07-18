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СМИ: Экс-защитник Мариуполя не подошел новому тренерскому штабу Днепра-1
Чоботенко придется искать новую команду
Фото: ФК Мариуполь
Новый штаб "Днепра-1", который официально так и не был представлен, формирует состав на следующий сезон.
По данным портала FC Dnipro, сегодня тренировочный лагерь команды покинул защитник Сергей Чоботенко. Он находился в качестве свободного агента, пока не подписав контракт с днепрянами.
Вероятнее всего, "крест" на нем поставил Александр Кучер. Интересно, что еще до начала военных действий Сергей говорил о том, что согласовал предварительный контракт с "Днепром-1".
Последним клубом Чоботенко был "Мариуполь". Почти год центрбек пропустил из-за серьезной травмы.
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