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СМИ: Экс-защитник Мариуполя не подошел новому тренерскому штабу Днепра-1

Премьер-лига
(1 голосов)

Чоботенко придется искать новую команду

СМИ: Экс-защитник Мариуполя не подошел новому тренерскому штабу Днепра-1

Фото: ФК Мариуполь

UA-Футбол
Новина українською

Новый штаб "Днепра-1", который официально так и не был представлен, формирует состав на следующий сезон.

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По данным портала FC Dnipro, сегодня тренировочный лагерь команды покинул защитник Сергей Чоботенко. Он находился в качестве свободного агента, пока не подписав контракт с днепрянами.

Вероятнее всего, "крест" на нем поставил Александр Кучер. Интересно, что еще до начала военных действий Сергей говорил о том, что согласовал предварительный контракт с "Днепром-1".

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Последним клубом Чоботенко был "Мариуполь". Почти год центрбек пропустил из-за серьезной травмы.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Чоботенко СК Днепр-1
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Источник:
FC Dnipro

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