Береза: Йовичевич – предатель. Возможно, фактором стал Срна

Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза прокомментировал внезапный уход экс-главного тренера команды Игора Йовичевича в донецкий "Шахтер".

"Ситуацию в команде полностью знает сейчас только один человек – Андрей Русол. С 24 февраля всеми делами "Днепра-1" руководит он. В том числе и временно исполняет мои полномочия. Команда проходит тренировочные сборы и готовится к старту в еврокубках, которые, безусловно, являются самым главным приоритетом.

Что касается тренера – мы ищем специалиста, который даст результат сразу. "Днепр-1" должен добиться успеха в Европе. Это требование очень ограничивает список кандидатов, они предупреждены, что в случае неудачи "второго" шанса может не быть.