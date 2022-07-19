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Береза: Йовичевич – предатель. Возможно, фактором стал Срна
Президент "Днепр-1" жестко прошелся по экс-тренеру команды
Почетный президент СК "Днепр-1" Юрий Береза прокомментировал внезапный уход экс-главного тренера команды Игора Йовичевича в донецкий "Шахтер".
"Ситуацию в команде полностью знает сейчас только один человек – Андрей Русол. С 24 февраля всеми делами "Днепра-1" руководит он. В том числе и временно исполняет мои полномочия. Команда проходит тренировочные сборы и готовится к старту в еврокубках, которые, безусловно, являются самым главным приоритетом.
Что касается тренера – мы ищем специалиста, который даст результат сразу. "Днепр-1" должен добиться успеха в Европе. Это требование очень ограничивает список кандидатов, они предупреждены, что в случае неудачи "второго" шанса может не быть.
Ситуация с Йовичевичем? В середине июня все было нормально, Игор планировал сбор с командой и должен был на него ехать в качестве главного тренера. Почему так поступил? Не знаю. Мне он не сообщил, на связь не выходил. Возможно, фактором стал Дарио Срна. Могу сказать уверенно, что Йовичевич – предатель, а "Шахтер" и его менеджмент – то же определение, которым я окрестил Йовичевича недавно в комментариях в Facebook.
Хочу сказать, чтобы болельщики не беспокоились. С командой все будет хорошо, Андрей Русол работает над вопросом назначения нового тренера. Есть приоритетный вариант, всего этих вариантов примерно 5, украинцы. В настоящее время идут переговоры. Думаю, в ближайшую неделю вопрос главного тренера в команде будет закрыт", - сказал Береза в комментарии Telegram-каналу "Дніпрянин".
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