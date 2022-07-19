"Йовичевич проявил себя, как настоящий крот". Официальное заявление Днепра-1

"Днепр-1" выступил с официальным заявлением по поводу перехода Игора Йовичевича в "Шахтер". Днепровский клуб опубликовал материал с заголовком "Nepoštovanje i izdaja (неуважение и предательство – прим.) от Йовичевича и двойные стандарты "Шахтера".

"Днепр-1 всегда декларировал свою полную приверженность принципам Fair Play: мы выступаем за развитие футбола на основе взаимоуважения, прозрачности и открытости. При этом считаем, что большинство конфликтных ситуаций можно уладить путем переговоров, но при условии, что стороны не держат камень за пазухой и придерживаются элементарных нравственных норм.

Распространенный термин "наша большая футбольная семья" для нас не заезженный штамп, а база, от которой мы отталкиваемся в отношениях со всеми, кто имеет отношение к футболу. Однако в текущей ситуации с бывшим тренером все чаще упоминается пословица "в семье не без урода".

Заключение "Днепра-1" однозначное и безапелляционное: война – это своего рода лакмусовая бумага, которая проявляет в людях те черты, которые в мирное время им иногда удается скрыть.

"Шахтер" не впервые показал, что у клуба все же есть принципы - "Шахтеру" принципиально наплевать на понятие "взаимное уважение", "прозрачность" и "искренность" в отношениях между субъектами футбола, а "мы - за двойные стандарты" могло бы стать новым главным лозунгом донецкого клуба.

Йовичевич проявил себя, как настоящий крот, причем еще задолго до своей презентации в качестве главного тренера "Шахтера".

Но, как говорят в Украине, "все, что не делается - все к лучшему". Сейчас противостояние "Днепра-1" и "Шахтера" выходит на принципиально новый уровень, что однозначно пойдет только в пользу украинского футбола. Всё будет Украина. Все будет "Днепр-1", - говорится в сообщении клуба.

Полное заявление можно прочесть ЗДЕСЬ >>>