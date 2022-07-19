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"Йовичевич проявил себя, как настоящий крот". Официальное заявление Днепра-1

Премьер-лига
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(4 голосов)

"Днепр-1" обвинил Йовичевича в измене и неуважении, а "Шахтер" - в двойных стандартах

"Йовичевич проявил себя, как настоящий крот". Официальное заявление Днепра-1

Фото: Днепр-1

Новина українською

"Днепр-1" выступил с официальным заявлением по поводу перехода Игора Йовичевича в "Шахтер". Днепровский клуб опубликовал материал с заголовком "Nepoštovanje i izdaja (неуважение и предательство – прим.) от Йовичевича и двойные стандарты "Шахтера".

"Днепр-1 всегда декларировал свою полную приверженность принципам Fair Play: мы выступаем за развитие футбола на основе взаимоуважения, прозрачности и открытости. При этом считаем, что большинство конфликтных ситуаций можно уладить путем переговоров, но при условии, что стороны не держат камень за пазухой и придерживаются элементарных нравственных норм.

Распространенный термин "наша большая футбольная семья" для нас не заезженный штамп, а база, от которой мы отталкиваемся в отношениях со всеми, кто имеет отношение к футболу. Однако в текущей ситуации с бывшим тренером все чаще упоминается пословица "в семье не без урода".

Заключение "Днепра-1" однозначное и безапелляционное: война – это своего рода лакмусовая бумага, которая проявляет в людях те черты, которые в мирное время им иногда удается скрыть.

"Шахтер" не впервые показал, что у клуба все же есть принципы - "Шахтеру" принципиально наплевать на понятие "взаимное уважение", "прозрачность" и "искренность" в отношениях между субъектами футбола, а "мы - за двойные стандарты" могло бы стать новым главным лозунгом донецкого клуба.

Йовичевич проявил себя, как настоящий крот, причем еще задолго до своей презентации в качестве главного тренера "Шахтера".

Но, как говорят в Украине, "все, что не делается - все к лучшему". Сейчас противостояние "Днепра-1" и "Шахтера" выходит на принципиально новый уровень, что однозначно пойдет только в пользу украинского футбола. Всё будет Украина. Все будет "Днепр-1", - говорится в сообщении клуба.

Полное заявление можно прочесть ЗДЕСЬ >>>

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В статье: Игор Йовичевич Шахтер (Донецк) СК Днепр-1
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Комментарии (12)
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scorpius (Ck)
19.07.2022 в 12:45
В этой ситуации кто-то пытается придать себе излишней значимости, не более. У Йовичевича истек контракт, если и была какая-то договоренность его продлить, то претензии пусть хорвату предъявляют. Шахтер здесь является работодателем, предложившим лучшие условия. Таких прецедентов в футболе и не только просто уйма.
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+1
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.07.2022 в 12:09
Де кроти, там завжди брехня…
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+1
-3
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petro.pro2015 (Львів)
19.07.2022 в 12:02
Йова казав, що через війну нікуди з України тікати не буде. І не втік))) А ці розбірки школоти Береза хай з дружиною проводить.
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+3
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
19.07.2022 в 11:52
Пиарятся, молодцы, правильно делают.
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+1
0
Olеgуurсhak (Xмельницький )
19.07.2022 в 11:43
Порожні балачки, якщо контракт не продовжили, то все за законом. А те, що Дніпро обосрався і так усім відомо і не обов'язково виставляти це на загальний огляд: смердить скрізь
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+6
-1
balamyt (Boston)
19.07.2022 в 11:29
Теперь Йовичевич с Шахтером получит по полной от Днепра1....за эту подлость
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+3
-7
старий фан (Рівне)
19.07.2022 в 11:27
Я так зрозумів, що Дніпро-1 не укладав контракту з Йовічевічем, а мав джентельменську угоду, а тепер шукають винних. Від вашого власника ІВК ніхто не чекає справедливих рішень при джентельменських угодах, де він кидав футболістів та тренерів пачками. Чому Йовічевіч має вірити ІВК? Працюйте професійно, а не по пацанськи, тоді все буде гаразд.
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+11
0
balamyt (Boston)
19.07.2022 в 11:39
Поц не суй свого носа у цю справу..Контракт був...2+1 . Але Йовичевича поманув Срна.. и той продався...як справжний КРОТ..
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+2
-8
Olеgуurсhak (Xмельницький )
19.07.2022 в 11:46
Тоді які питання? Тренер вирішив його не продовжувати: він не раб на галерах
+7
0
avatar
хутин пуйлo 88 (Десь там)
19.07.2022 в 11:19
Зате не як зелена погань Беня або мокшани Сурки! Вони повинні сидіти в одній камері з Медведчуком!!!!
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+7
-2
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
19.07.2022 в 12:10
І також ахметов на сусідніх нарах
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+2
-1
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witcher_r (Киев)
19.07.2022 в 11:18
Все по ділу,кротовня завжди були ганд...ми.
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+3
-10

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