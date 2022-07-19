Журналист: Ходят слухи о создании проекта УПЛ TV

Комментатор и журналист Виктор Вацко поделился информацией про ситуацию с телеправами на матчи УПЛ.

"Фаворитом называют Setanta, но сейчас снова активно начали ходить слухи о создании проекта "УПЛ TV". Появилась информация, что УАФ якобы стремится привлечь для этой цели средства от УЕФА, создав такой продукт.

Считаю, что подобный проект уже должен был существовать. Было много консультаций еще в мирное время, до полномасштабного вторжения. Были собрания и совещания представителей клубов, они активно обсуждали это. Вопрос состоял в том, кто оплатит этот банкет.

Клубы понимают, что они передают свои права на трансляцию УПЛ, она их реализует какому-то бродкастеру, а команды получают "бабосики". А тут нужно было создавать канал, а "бабосики" еще и вкладывать. Клубы на это не подписались, и ситуация заглохла. Если удастся получить финансирование от УЕФА, этот вариант может сработать. Пока это на уровне слухов, такие истории ходят в кулуарах", – сказал Вацко.