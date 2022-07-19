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Журналист: Ходят слухи о создании проекта УПЛ TV

Премьер-лига
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Сейчас фаворитом называют Setanta

Журналист: Ходят слухи о создании проекта УПЛ TV

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Комментатор и журналист Виктор Вацко поделился информацией про ситуацию с телеправами на матчи УПЛ.

"Фаворитом называют Setanta, но сейчас снова активно начали ходить слухи о создании проекта "УПЛ TV". Появилась информация, что УАФ якобы стремится привлечь для этой цели средства от УЕФА, создав такой продукт.

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Считаю, что подобный проект уже должен был существовать. Было много консультаций еще в мирное время, до полномасштабного вторжения. Были собрания и совещания представителей клубов, они активно обсуждали это. Вопрос состоял в том, кто оплатит этот банкет.

Клубы понимают, что они передают свои права на трансляцию УПЛ, она их реализует какому-то бродкастеру, а команды получают "бабосики". А тут нужно было создавать канал, а "бабосики" еще и вкладывать. Клубы на это не подписались, и ситуация заглохла. Если удастся получить финансирование от УЕФА, этот вариант может сработать. Пока это на уровне слухов, такие истории ходят в кулуарах", – сказал Вацко.

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В статье: Виктор Вацко УПЛ
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Источник:
Вацко on air

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