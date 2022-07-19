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Воспитанник Металлиста: После слов Ярославского, что главное – сохранить клуб, все стало еще лучше

Премьер-лига
(6 голосов)

Атмосфера в команде отличная

Воспитанник Металлиста: После слов Ярославского, что главное – сохранить клуб, все стало еще лучше

Фото: ФК Металлист

Новина українською

16-летний воспитанник Академии харьковского "Металлиста" Даниил Кайдалов прокомментировал победу в спарринге над турецким "Бодрумспором" (1:0), где он забил победный гол.

Женя Подлепенец обыграл защитника, отдал мне пас, я принял где-то на линии штрафной и пробил в дальний угол. Повезло, что штанга помогла и мяч оказался в воротах.

— Твоя основная позиция — левый вингер, но ты играл на острие атаки. Тебе комфортно в этом амплуа?

— На самом деле, я до лет 13 играл на позиции центрального нападающего, поэтому примерно помнил, как там играть.

— Это твой дебютный гол за первую команду?

— Уже второй. Первый забил где-то месяц назад.

— Эти голы приносят тебе какие-то особые чувства, несмотря на товарищеский статус матчей?

— Только приятные чувства от того, что могу приносить пользу команде своими мячами.

— Начиная с первого зимнего сбора воспитанники Академии футбола "Металлист" тренируются вместе с первой командой. Вы с ребятами чувствуете, что это дает ощутимый результат, что в профессиональном плане вы развиваетесь быстрее в последние полгода?

— Мне кажется, все ребята добавили. Помню, на первых тренировках, когда получал мяч, немного терялся, а сейчас уже все стали себя более уверенно чувствовать на поле. В этом тоже есть заслуга взрослых ребят, которые всегда поддерживают, когда кто-то допускает ошибку. И, конечно же, заслуга тренерского штаба.

— Расскажи немного об атмосфере в команде. В последние недели на фоне новостей о том, что клуб твёрдо намерен жить и начинать новый сезон, настроение улучшилось?

— Атмосфера в команде отличная, все хорошо общаются и поддерживают друг друга. А после слов Александра Владиленовича о том, что главная задача руководства — сохранить клуб, все стало ещё лучше. Так что, мы работаем и смотрим в будущее с оптимизмом, - сказал юный футболист.

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В статье: Металлист (Харьков)
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Источник:
ФК Металлист

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