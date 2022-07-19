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Металлист 1925 просматривает нападающего Шахтера

Премьер-лига
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Последние два сезона он играл в составе "Руха"

Металлист 1925 просматривает нападающего Шахтера

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук может продолжить карьеру в "Металлисте 1925". Об этом сообщает "Профутбол Digital".

Как утверждает источник, 26-летний форвард находится на просмотре в харьковском клубе. Ранее в СМИ была информация о том, что "горняки" не рассчитывают на футболиста и ищут ему новую аренду.

Последние два сезона Борячук выступал в составе "Руха". На его счету 6 голов в 23 матчах за львовскую команду. Осенью ходили слухи, что "желто-черные" планировали выкупить контракт украинского форварда.

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В статье: Шахтер (Донецк) Андрей Борячук Металлист 1925 (Харьков)
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