Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металлист 1925 просматривает нападающего Шахтера
Последние два сезона он играл в составе "Руха"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Нападающий "Шахтера" Андрей Борячук может продолжить карьеру в "Металлисте 1925". Об этом сообщает "Профутбол Digital".
Как утверждает источник, 26-летний форвард находится на просмотре в харьковском клубе. Ранее в СМИ была информация о том, что "горняки" не рассчитывают на футболиста и ищут ему новую аренду.
Последние два сезона Борячук выступал в составе "Руха". На его счету 6 голов в 23 матчах за львовскую команду. Осенью ходили слухи, что "желто-черные" планировали выкупить контракт украинского форварда.
Популярное сейчас
- Левандовский уже в Барсе, МЮ начал тратить деньги. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Береза: Йовичевич – предатель. Возможно, фактором стал Срна
- Коноплянка: Де Дзерби – мутный, из-за него я оказался в Краковии
- В списке – сразу два легионера. Оглашена заявка Динамо на матчи квалификации ЛЧ против Фенербахче
- Елена Зеленская опубликовала видео с солнечной девочкой Лизой, убитой русскими извергами в Виннице
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
Новости по теме
- 06:25 Украинские Претенденты на Золотой мяч, Кравец возвращается в сборную. Главные новости за 8 октября
- 10:53 Украинские На заключительные матчи отбора на Евро-2019 в молодежную сборную Украины вызваны 24 футболиста
- 20:52 Украинские Головко на ближайшие матчи молодежной сборной Украины вызвал 22 игрока