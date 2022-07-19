Рух снова проведет два контрольных матча в один день

"Рух" определился с соперниками в следующих контрольных матчах в рамках подготовки к новому сезону УПЛ.

В среду, 20 июля, подопечные Леонида Кучука проведут очередные спарринги. В соперниках – чемпион Ивано-Франковской области "Юность" (Верхняя) и представитель Первой лиги Львовской области "Лео Керамика".

Против "Юности" "желто-черные" сыграют в 17:00, а матч с "Лео Керамикой" начнется в 19:00. Оба поединка пройдут на Академии футбола "Руха". Прямые трансляции матчей можно будет просмотреть на YouTube-канале Ruh TV.

Напомним, ранее "Рух" уже проводил два матча в один день: победа над винницкой "Нивой" (5:0) и ничья с представителем Премьер-лиги Львовской области "Николаев" (1:1)