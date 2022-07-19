Пьяница, скаут, строитель. Что произошло с 15 лучшими легионерами УПЛ

Украинские ценители футбола привыкли, что топовые легионеры преимущественно играют в "Динамо" или 'Шахтере". Но ведь это не совсем так?

В своем новом видео украинский блоггер Константин Фолстен решил доказать, что в УПЛ было много топовых легионеров из разных клубов! Смотрите видео о 15 лучших легионерах в истории УПЛ и наслаждайтесь волшебными воспоминаниями. Приятного просмотра!