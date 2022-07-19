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Пьяница, скаут, строитель. Что произошло с 15 лучшими легионерами УПЛ

Премьер-лига
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Новое видео от Фолстена

Пьяница, скаут, строитель. Что произошло с 15 лучшими легионерами УПЛ

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UA-Футбол
Новина українською

Украинские ценители футбола привыкли, что топовые легионеры преимущественно играют в "Динамо" или 'Шахтере". Но ведь это не совсем так?

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В своем новом видео украинский блоггер Константин Фолстен решил доказать, что в УПЛ было много топовых легионеров из разных клубов! Смотрите видео о 15 лучших легионерах в истории УПЛ и наслаждайтесь волшебными воспоминаниями. Приятного просмотра!

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В статье: УПЛ Фолстен
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