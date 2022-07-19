Премьер-лига
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Экс-защитник Металлиста 1925 нашел новый клуб
Будет играть на родине
Фото: ФК Металлист 1925
Недавно покинувший "Металлист 1925" защитник нашел новую команду.
19-летний Адам Квакич будет выступать в составе боснийского клуба "Вележ". Контракт с ним был подписан сроком на два года.
Квакич перешел в харьковский клуб летом 2021-го, однако успел отыграть лишь 111 минут. Зимой его отправили в аренду во "Флоридсдорфер", а сейчас отпустили с концами.
Ранее сообщалось, что "Металлист 1925" может укрепить состав
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