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Экс-защитник Металлиста 1925 нашел новый клуб

Премьер-лига
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Будет играть на родине

Экс-защитник Металлиста 1925 нашел новый клуб

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
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Недавно покинувший "Металлист 1925" защитник нашел новую команду.

19-летний Адам Квакич будет выступать в составе боснийского клуба "Вележ". Контракт с ним был подписан сроком на два года.

Квакич перешел в харьковский клуб летом 2021-го, однако успел отыграть лишь 111 минут. Зимой его отправили в аренду во "Флоридсдорфер", а сейчас отпустили с концами.

Ранее сообщалось, что "Металлист 1925" может укрепить состав игроком Второй лиги.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков) Амар Квакич
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