Экс-защитник Металлиста 1925 нашел новый клуб

Недавно покинувший "Металлист 1925" защитник нашел новую команду.

19-летний Адам Квакич будет выступать в составе боснийского клуба "Вележ". Контракт с ним был подписан сроком на два года.

Квакич перешел в харьковский клуб летом 2021-го, однако успел отыграть лишь 111 минут. Зимой его отправили в аренду во "Флоридсдорфер", а сейчас отпустили с концами.