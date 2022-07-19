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Верес анонсировал контрольный матч против Карпат

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже в четверг

Верес анонсировал контрольный матч против Карпат

Фото: НК Верес

UA-Футбол
Новина українською

Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.

Ровенский "Верес" анонсировал проведения нового спарринга. В четверг, 21-го июля, коллектив Вирта сыграет против "Карпат". Львовяне, напомним, в следующем сезоне будут играть в Первой лиге.

Отметим, что на счету "Вереса" этим летом один матч против юниоров "Львова". 24-го июля они встретятся с венгерским "Дебреценом".

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В статье: Верес (Ровно) Карпаты (Львов)
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