Премьер-лига
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Верес анонсировал контрольный матч против Карпат
Уже в четверг
Фото: НК Верес
Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.
Ровенский "Верес" анонсировал проведения нового спарринга. В четверг, 21-го июля, коллектив Вирта сыграет против "Карпат". Львовяне, напомним, в следующем сезоне будут играть в Первой лиге.
Отметим, что на счету "Вереса" этим летом один матч против юниоров "Львова". 24-го июля они встретятся с венгерским "Дебреценом".
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