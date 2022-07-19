Верес анонсировал контрольный матч против Карпат

Украинские клубы продолжают подготовку к старту нового сезона.

Ровенский "Верес" анонсировал проведения нового спарринга. В четверг, 21-го июля, коллектив Вирта сыграет против "Карпат". Львовяне, напомним, в следующем сезоне будут играть в Первой лиге.

Отметим, что на счету "Вереса" этим летом один матч против юниоров "Львова". 24-го июля они встретятся с венгерским "Дебреценом".