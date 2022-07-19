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Кривбасс завершил второй этап летней подготовки - следующий пройдет на западе Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Вернидуб дал команде несколько выходных

Кривбасс завершил второй этап летней подготовки - следующий пройдет на западе Украины

Фото: ФК Кривбасс

UA-Футбол
Новина українською

"Кривбасс" завершил второй этап летней подготовки.

По данным официального сайта команды, во время его проведения с шестого по 19-е июня, коллектив Вернидуба провел два матча. Была зафиксирована ничья с "Александрией" (1:1) и поражение "Ингульцу" (1:2).

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Наставник предоставил игрокам "Кривбасса" несколько выходных. После этого команда соберется вместе и отправится на третьей сбор, который пройдет на западе Украины.

Напомним, что в новом сезоне "Кривбасс" будет играть в УПЛ.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог)
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