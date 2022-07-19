Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кривбасс завершил второй этап летней подготовки - следующий пройдет на западе Украины
Вернидуб дал команде несколько выходных
Фото: ФК Кривбасс
"Кривбасс" завершил второй этап летней подготовки.
По данным официального сайта команды, во время его проведения с шестого по 19-е июня, коллектив Вернидуба провел два матча. Была зафиксирована ничья с "Александрией" (1:1) и поражение "Ингульцу" (1:2).
Наставник предоставил игрокам "Кривбасса" несколько выходных. После этого команда соберется вместе и отправится на третьей сбор, который пройдет на западе Украины.
Напомним, что в новом сезоне "Кривбасс" будет играть в УПЛ.
Популярное сейчас
- ЛЧ. Второй раунд отбора. Впервые за четырнадцать лет здесь представлена Украина, борьба коэффициентов расширяется
- Пьяница, скаут, строитель. Что произошло с 15 лучшими легионерами УПЛ
- Реал отправился в турне в США - с командой Лунин и защитник Шахтера
- Шахтер, Металлист 1925 и Львов еще не играли. Все спарринги клубов УПЛ этим летом
- Известный украинский телеведущий продал свой редкий и дорогущий автомобиль, чтобы помочь ВСУ
- Одна из самых известных футбольных пар расходится. Тотти и его жена подают на развод. ФОТО